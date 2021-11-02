Студентов в Сочи начнут убеждать сделать прививку от коронавируса

В Сочи студентов учебных заведений будут мотивировать к вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"На сегодняшний день прививку от COVID-19 получили почти 199 тыс жителей. А студентов будем убеждать! Им через год-два работать в наших отраслях. За ними будущее", - поведал градоначальник.

Он также отметил, что на данный момент в Сочи из 80% рекомендованных к вакцинации студентов сделали прививки всего 17%. "Взял ситуацию под личный контроль. Будем искать новые методы привлечения молодежи к вакцинации", - отметил Копайгородский

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Краснодарском крае диагностировали у 82 099 человек. Справились с болезнью 58 453 жителя региона, умерли - 7465.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 247 млн, из них более 5 млн человек скончались.