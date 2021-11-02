Коронавирус может дополнительно ограничить Северную Осетию

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии предложило усилить меры по предупреждению распространения в республике коронавирусной инфекции.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции предлагается перевести школы, ссузы и вузы республики на дистанционный формат обучения с 8 по 14 ноября. Перевести на удаленный формат работы сотрудников в возрасте 60+, имеющих хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации", - говорится в сообщении.

"Ввести режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Освобождать сотрудников, прошедших вакцинацию, от работы на два дня", - цитирует ТАСС главного санитарного врача республики Алана Тибилова.