Свет возвращается в Петропавловск

Восстановительные работы ведутся на ТЭЦ-2 в Петропавловске. В настоящее время электроснабжение в городе уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что накануне на Петропавловской ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго" произошла остановка трех из 12 котлоагрегатов, что привело к снижению нагрузки по станции и веерным отключениям электроэнергии.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыта Ильясова, временное ограничение по подаче электроэнергии вводилось в 145 населенных пунктах семи районов, где проживают 37,5 тыс человек. В Петропавловске электроэнергии не было у 12 тысяч абонентов и 250 объектов, напоминает Sputnik Казахстан.

"На ТЭЦ-2 два котла вышли в аварийный ремонт. Один котел уже запущен. Второй запустят до 22:00", - сказали в пресс-службе главы региона.