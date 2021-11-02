За что в Турции любят Мерекль, а за что недолюбливают

В середине октября Ангела Меркель посетила Турцию с последним официальным визитом в качестве канцлера Германии. За 16 лет ее пребывания на этом посту Анкара и Берлин работали над поддержанием взаимовыгодных отношений, пишет турецкая "Сабах".

Возможности сотрудничества Анкары и Берлина за последние 16 лет расширились, особенно в области экономики. С другой стороны, две страны столкнулись с различными проблемами из-за деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO) в Германии, а также в связи с процессом вступления Турции в Европейский Союз.

Экономические отношения

Несмотря на напряженность в двусторонних политических вопросах, при Меркель между Германией и Турцией были установлены прочные экономические отношения. Меркель придавала большое значение расширению торговых отношений с Турцией, а также с другими странами. Когда Меркель пришла к власти в 2005 году, товарооборот между Турцией и Германией составлял примерно $23 млрд. Но благодаря взаимовыгодным проектам объем торговли между сторонами вырос почти вдвое и приблизился к сегодняшнему уровню $40 млрд.

Немецкие инвесторы обратили внимание на Турцию из-за ее более чем 80-миллионного населения, стабильной политической структуры по сравнению с другими странами региона, растущей покупательной способности и широких рыночных возможностей. В результате число компаний с немецким капиталом в Турции увеличилось с 1300 в 2005 году до сегодняшних 7250. Таким образом, экономическая составляющая турецко-германских отношений укрепилась в годы правления Меркель в количественном отношении. Несмотря на это, поскольку условия таможенного союза между Турцией и ЕС не расширялись, объем товарооборота между странами оставался ниже запланированного уровня в $50 млрд.

При Меркель также произошло частичное изменение объема торговли между Турцией и Германией. До 2005 года Турция в основном экспортировала в Германию продукцию с низкой добавленной стоимостью, но теперь экспортируются автомобили, продукция машиностроения и химическая продукцию с высокой добавленной стоимостью. Инвестиционный портфель немецких компаний в Турции расширился. Немецкие компании, которые до 2005 года инвестировали в основном в турецкую промышленность и сектор услуг, теперь начали вкладывать в сектор возобновляемой энергетики. Словом, в последние 16 лет экономические отношения Турции и Германии расширились как в количественном, так и в качественном отношении.

Деятельность PПK и FETO

Тема РПК, постоянной проблемы в турецко-германских отношениях, была частью политической повестки на протяжении 16 лет пребывания Меркель у власти. Турция всегда реагировала на то, что террористическая организация укоренилась в Германии, откуда в том числе и осуществляет свои направленные против Турции действия. Хотя европейские страны и ЕС институционально признают РПК как террористическую организацию, "неправительственные организации", созданные РПК в Германии, стали для Турции постоянной головной болью. Кроме того, в числе событий, которые привели к эскалации напряженности в турецко-германских отношениях, были осуществленные организацией нападения на представителей турецкой диаспоры, проживающих в ФРГ. Из-за этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критиковал деятельность РПК в Германии почти на всех своих встречах с немецкой коллегой.

После попытки переворота 15 июля Германия также предоставила убежище сторонникам FETO, что стало еще одним негативным событием, совпавшим с пребыванием Меркель на посту канцлера. Присутствие FETO в Германии и попустительское отношение властей вынудило задаться вопросом: "Почему Германия поддерживает терроризм антитурецкого характера?" Фактически, это событие и привело турецко-германские отношения к критической точке в годы правления Меркель.

Процесс вступления в ЕС

При Меркель процесс вступления Турции в ЕС никогда не снимался с повестки. Предшественник Меркель, социал-демократ Герхард Шредер, решительно высказывался за вступление Турции в ЕС. Именно Шредер убедил лидеров других стран-членов ЕС в 2004 году, что переговоры с Турцией о полноправном вступлении должны начаться, если будет решено, что страна соответствует Копенгагенским критериям. Однако, в отличие от Шредера, консервативная Меркель была более сдержана в вопросе поддержки вступления Турции в ЕС. Фактически, после прихода к власти Меркель внесла в повестку дня так называемую модель "привилегированного партнерства" для Турции. В рамках этой политики Меркель не предприняла конструктивных шагов по таким вопросам, как расширение перечня переговорных тем, обновление Таможенного союза ЕС и отмена виз для граждан Турции.

Хотя Меркель не оказала ожидаемой поддержки вступлению Турции в ЕС, она без колебаний выступила с инициативой от имени ЕС, когда это было необходимо. Фактически, во время кризиса Турция часто призывала Берлин поддерживать отношения с ЕС. В такие моменты Брюссель получал из Берлина поддержку в плане возвращения отношений с Анкарой в нормальное русло. Например, Германия при Меркель сыграла важную роль в предоставлении финансовой помощи Турции в борьбе с нелегальной миграцией и в подписании соглашения 18 марта 2020 года.

Аналогичным образом, требования Франции, администрации киприотов-греков и Греции приостановить процесс вступления Турции в ЕС и наложить на страну жесткие санкции из-за ситуации в Восточном Средиземноморье и Эгейском море также были подавлены Меркель. Таким образом, когда отношения между Турцией и ЕС подошли к критической точке, правительство Меркель действовало рационально, сделав диалог с Турцией приоритетным. В результате были предотвращены серьезные кризисы, которые могли бы вызвать серьезное ухудшение отношений между Турцией и ЕС.

В целом, годы пребывания Меркель у власти войдут в историю как один из самых активных периодов в отношениях Турции и Германии. Усилия Эрдогана и Меркель как двух рациональных игроков, преследующих взаимные интересы, стали основными движущими силами этого 16-летнего периода.