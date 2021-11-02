Россия и Азербайджан провели десятое заседание совместной демаркационной комиссии

В Пятигорске 27-28 октября прошло десятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

В министерстве иностранных дел Азербайджана рассказали, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Россией и Азербайджаном, а также утвержден план работы комиссии на 2022 год.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что полностью выполнили план работы комиссии на 2021 год, передает Trend.

Предполагается, что следующее заседание комиссии пройдет в Азербайджане. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.