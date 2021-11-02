Туман отправил на запасные аэродромы около 70 самолетов в Москве

Около 70 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы, проинформировали источник в одном из аэропортов.

"По состоянию на 13:40 […] около 70 самолетов", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что в качестве запасного аэродрома командир самолета может выбрать как другую воздушную гавань в Москве (например, приземлиться в Домодедово вместо Внуково), так и уйти на посадку в другой город.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь на запасные аэродромы в Москве было перенаправлено более 30 рейсов.