Оппозиция митингует против итогов муниципальных выборов в Батуми

Представители оппозиции проводят акцию протеста в Батуми у здания правительства Аджарии. Они выступают против результатов второго тура муниципальных выборов в стране, на которых кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили в 19 из 20 муниципалитетов.

Лидеры оппозиции утверждают, что выборы, которые прошли в минувшую субботу, были сфальсифицированы. По данным местных СМИ, у здания правительства Аджарии дежурят усиленные наряды полиции. Сейчас ситуация спокойная.

Также демонстрация проходит у тюрьмы города Рустави, где находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.