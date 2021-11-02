Главы МИД России и Азербайджана проведи переговоры

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры. Об этом информирует МИД России. Сообщается, что министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

"Состоялся обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с учетом приближающейся годовщины принятия трехстороннего Заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта", - информирует российские внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что стороны "сверили часы" по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества.

Министр иностранных дел России акцентировал важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование всего комплекса вопросов отношений Азербайджана и Армении.