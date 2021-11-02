Глава села украл из его бюджета $14 тыс в Армении

Руководитель общины Норакерт в Армавирской области за два года, с 2019-го по 2020-й, похитил из местного бюджета более 7 млн драмов (свыше $14 тыс), такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Как установило следствие, в июле 2019 - сентябре 2020 годов поозреваемый потребовал и получил от сотрудника администрации 5,23 млн драмов, которые община получила в качестве сборов и выплат за аренду. Еще 1,2 млн драмов (также налоги и пошлины) коррупционер взял у кассира и потратил на личные нужды, пишет Sputnik Армения.

Не довольствовавшись этим, руководитель администрации общины украл еще 900 тыс драмов, которые местные жители платили за посещение их детьми детского сада.

Чиновнику предъявлено обвинение. В ходе следствия он уже возместил общине 7,3 млн драмов (около $15 тыс).