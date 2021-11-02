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Туман останется в Москве до конца дня

Туман останется в Москве до конца дня

Плотный туман не покинет Москву до завтра, об этом сообщает ГУ МЧС по российской столице.

Синоптики Росгидромета прогнозируют, что "в ближайший час с сохранением до конца суток 02 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м".

Из-за неблагоприятных погодных условий водителям рекомендуется существенно уменьшить скорость движения и нарастить дистанцию до едущих впереди транспортных средств, не совершать внезапных маневров, таких как обгоны, перестроения и опережения.

Пешеходам около автомобильных дорог лучше обозначить себя светоотражающими элементами.

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