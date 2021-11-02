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Саакашвили призвал соратников не сдавать мандаты, чтобы навещать его в тюрьме

скриншот видео МВД Грузии
скриншот видео МВД Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее одобрительно воспринявший решение ряда оппозиционеров отказаться от депутатских мандатов, сегодня изменил точку зрения и призвал их отложить этот шаг. Соответствующее обращение опубликовано на его странице в Facebook.

"Практически все готовы немедленно выйти из парламента и сдать мандаты. Такой патриотический подход меня очень радует. Но здесь же появляются конкретные вопросы. Для входа ко мне в тюрьму и постоянного контакта нужен парламентский мандат", - цитирует голодающего уже больше месяца политика "Интерфакс".

Саакашавили также обратил внимание оппозиционеров, что их голоса потребуются в парламенте при обсуждении конституционных изменений. Он уточнил, что объявленный ранее бойкот остается в силе, поэтому в текущей парламентской работе оппозиция во главе с ЕНД участвовать не будут.

Когда все тактические цели будут достигнуты, мандаты будут сданы, заверил экс-президент.

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