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Федерация гимнастики Израиля сообщила причину отсутствия спортсменок на ЧМ

Федерация гимнастики Израиля сообщила причину отсутствия спортсменок на ЧМ

В федерации гимнастики Израиля назвали причину, из-за которой национальная женская сборная не участвовала на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

"Было решено не участвовать в чемпионате мира по профессиональным соображениям", - сказали там, передает "ИноПроСпорт".

Ранее сообщалось, что президент Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева заявила, что на турнире не хватало олимпийской чемпионки Токио-2020 в индивидуальном многоборье Линой Ашрам из Израиля, которая могла бы составить конкуренцию россиянке Дине Авериной.

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