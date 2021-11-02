Мурашко оценил влияние нерабочих дней на распространение COVID-19

Ситуация с распространением нового коронавируса в России улучшилась после введения нерабочих дней и ограничительных мероприятий, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться", - сказал он в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Далее Мурашко отметил, что число заболевших, которым необходима госпитализация, из-за распространения "дельта"-штамма увеличилась в сравнении с предыдущими волнами, "но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях", передает ТАСС.