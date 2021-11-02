В госуниверситете Северной Осетии дистант продлится до 1 декабря

Дистанционное обучение продлили в Северо-Осетинском госуниверситете (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова до 1 декабря, рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Причина - значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в Северной Осетии", - сообщает пресс-служба. Ранее планировалось, что дистант продлится до 7 ноября.

В университете также отметили, что в учебном заведении есть необходимая электронная информационно-образовательная среда, позволяющая заменить привычную аудиторию.