Патрушев и директор ЦРУ провели переговоры в Москве

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня в Москве провел встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, об этом рассказа в пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что участники переговоров "обсудили российско-американские отношения".