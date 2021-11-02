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Патрушев и директор ЦРУ провели переговоры в Москве

Патрушев и директор ЦРУ провели переговоры в Москве

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня в Москве провел встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, об этом рассказа в пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что участники переговоров "обсудили российско-американские отношения".

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