Делегация России примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Российская делегация будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 3-4 ноября, об этом рассказал один из руководителей делегации, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

"Вся делегация участвует в сессии ассамблеи в режиме ВКС, мы примем участие также в заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ и в конференции по Афганистану, которая пройдёт в рамках сессии", - заявил он.

Напомним, в июле глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщал, что решение о дальнейшем присутствии России в ПА ОБСЕ будет приниматься после осенних выборов в Госдуму.