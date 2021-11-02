Главная » Новости
Азербайджан Иран

Делегация России примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Делегация России примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Российская делегация будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 3-4 ноября, об этом рассказал один из руководителей делегации, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

"Вся делегация участвует в сессии ассамблеи в режиме ВКС, мы примем участие также в заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ и в конференции по Афганистану, которая пройдёт в рамках сессии", - заявил он.

Напомним, в июле глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщал, что решение о дальнейшем присутствии России в ПА ОБСЕ будет приниматься после осенних выборов в Госдуму.

1555 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!