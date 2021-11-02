Саркисян солгал о сожжении карабахских лесов

Президент Армении Армен Саркисян сегодня по-новому подошел к оправданию преступлений Армении против Азербайджана, обвинив Баку в сожжении карабахских лесов.

Соответствующее заявление он озвучил, выступая на форуме по защите лесов и землепользованию в рамках саммита с участием более 120 глав государств и правительств на климатической конференции ООН в Глазго.

В частности, президент обвинил Баку в том, что год назад, во время Отечественной войны, Азербайджан якобы использовал запрещенные виды оружия и "причинил огромный урон как лесным массивам, так и экологии в целом", передает ТАСС.

Напомним, что на самом деле леса сжигали оккупационные войска Армении и сепаратисты, когда уходили из Карабаха и Зангезура в прошлом ноябре. Также из-за обстрелов ВС Армении в дни Отечественной войны Азербайджана не раз возникали лесные пожары в прифронтовых районах.