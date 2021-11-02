Госдеп попытается оторвать Армению от России

Помощник главы Госдепа Эрика Олсон посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Как Вашингтон попытается восстановить утраченные в прошлом году позиции в регионе Закавказья, "Вестнику Кавказа" объяснил политолог Алексей Фененко.

США после прихода к власти Никола Пашиняна в Армении на время получили определенное стратегическое преимущество. Прозападный режим сразу в двух из трех закавказских республик (Армения и Грузия) при нейтральном Азербайджане балансировал присутствие России в Абхазии и Осетии, наличие у нее военных баз в Гюмри и партнерство с Азербайджаном.

Однако завершение Карабахской войны перевернуло ситуацию. США вместе с Францией (страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ) попросту наблюдали за тем, как Баку восстанавливал свою территориальную целостность. При всей симпатии к "армянской демократии" и наличии армянского лобби в США и Франции, они не могли оказать какого-либо влияния на ход войны. В итоге после окончания боевых действий американская дипломатия осталась не у дел. Сделку о перемирии Баку и Ереван подписали при посредничестве Москвы, а Анкара легитимизировала свое участие в послевоенном урегулировании через создание совместной российско-турецкой наблюдательной миссии в Агдамском районе.

Недавно на Южном Кавказе побывал министр обороны США Ллойд Остин, но своим присутствием он удостоил одну лишь Грузию. Госдепартамент, в свою очередь, пробует наладить контакты сразу со всеми тремя странами. Сегодня начинается визит помощника заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрики Олсон в Армению, затем она посетит Грузию и Азербайджан.

"Эрика Олсон посетит Армению, Азербайджан и Грузию с целью стимулирования регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов", — говорится в сообщении посольства США в Армении.

После окончания Карабахской войны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал формат регионального сотрудничества "3+3" в составе шести стран: России, Турции, Ирана и трех государств Южного Кавказа. Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко полагает, что визит сотрудника Госдепа в регион вызван попытками США встроиться в этот формат.

«Это ответ на инициативу "3+3". Для США сейчас важно оценить, во-первых, насколько инициатива "3+3", то есть создание регионального форума по безопасности, им выгодна. Во-вторых, им требуется понять, смогут ли американцы вписаться в эту систему, или им лучше сыграть против нее, сделав ставку на Минскую группу ОБСЕ. Это главная цель визита. Параллельно преследуется второстепенная цель – понять, насколько Пашинян готов сегодня к диалогу с США с целью дальнейшего дистанцирования от России", - сказал эксперт в беседе с "Вестником Кавказа".

Фененко полагает, что полностью из карабахского урегулирования американцы никогда не уходили, но сейчас намерены сыграть большую роль, чем в последние годы. Для этого им нужно переманить Ереван на свою сторону.

"Перспектива у них только одна – настроить Армению еще больше против России, посулить Пашиняну, что дистанцирование от России принесет ему еще больше выгод. И только после этого они смогут что-то сделать. Тогда действительно они сыграют гораздо большую роль, чем сейчас", - анализирует политолог.

На то, чтобы закрепиться в Армении, у США есть три инструмента. "Первое – расширение числа военных учений с НАТО и программ военно-технического сотрудничества Армении с НАТО. По большому счету, они ведь дают надежду на реванш Пашиняну и, особенно, радикалам, которые дышат ему в спину", - говорит Фененко.

Вашингтон может предложить Еревану перевооружить армянскую армию в обмен на дистанцирование от Москвы. Еще США могут поддержать внутри Армении силы, требующие выхода из ЕАЭС, а также "поддержать более радикальную Пашиняну оппозицию внутри самой Армении", которая живет реваншистскими настроениями.

При решительных шагах со стороны США в деле поддержке оппозиции и антироссийских сил премьер-министру придется очень непросто.

"Пашинян, конечно, хотел бы отложить этот вопрос. Он тоже не хочет идти в пику России, потому что понимает, что, в конце концов, Россия может просто отойти в сторону. Тогда позиции Пашиняна будут не очень хорошие. Но он очень боится собственных радикалов, которые требуют от него подготовки к реваншу. Он боится, что, если он не будет следовать в фарватере их требований, его просто съедят", - добавил Фененко.