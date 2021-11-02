Воздух в Москве стал чище после аномального тумана

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве стала ниже днем во вторник, сообщает пресс-служба Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, пишет ТАСС.

Сильный туман образовался в понедельник вечером в результате резкого охлаждения воздуха, он все еще стоит в столичном регионе.

"На территории города в период с вечерних часов 01.11.2021 по утренние часы 02.11.2021 отмечались метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере (приземная инверсия, слабый ветер). На отдельных территориях столицы автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали рост концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. На данный момент наблюдается снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе", - отметили специалисты.

Дальнейшее рассеивание ожидается вечером вторника и последующей ночью. В ночь на среду ожидается до пяти градусов тепла, небольшая облачность. В среду днем в столичном регионе прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Воздух прогреется до плюс 7-9 в Москве и до плюс 10 в Подмосковье.