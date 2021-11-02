Лондон принес извинения за инцидент с израильским министром на коляске

Глава британского министерства охраны окружающей среды Джордж Юстис принес извинения за то, что министр энергетики Израиля Карин Эльхарар накануне не смогла принять участие в климатической конференции в Глазго, так как мероприятие оказалось недоступно для людей в инвалидных колясках.

"Мы глубоко сожалеем из-за этого инцидента. Обычно в таких ситуациях происходит так: Израиль уведомляет нас, что у их министра есть особые потребности. Очевидно, что-то пошло неправильно на этом этапе, они не были в курсе этого и не приняли соответствующие меры на определенном входе, к которому она направлялась", - цитирует политика ТАСС.

Он подчеркнул, что британская сторона принесла свои извинения, сегодня с Эльхарар встретится замминистра иностранных дел, курирующий страны Ближнего Востока, Джеймс Клеверли.

Накануне израильская радиостанция Kan сообщила, что Эльхарар не пропустила встречи и мероприятия, которые должны были состояться в рамках работы израильской делегации, поскольку ее особый автомобиль не пропустили через охрану, а предложенные организаторами шаттлы не имели необходимого оборудования.