В КЧР почтили память жертв депортации карачаевского народа

Траурные мероприятия, посвященные 78-й годовщине депортации карачаевского народа, прошли в Карачаево-Черкесии.

"2 ноября 1943 года, когда практически все мужское население сражалось на фронте, стариков, женщин и детей сослали в степи Средней Азии и Казахстана. Так карачаевцы стали первым репрессированным кавказским народом", - отметил глава республики Рашид Темрезов в своем обращении к жителям КЧР.

Он также подчеркнул, что карачаевский народ смог выжить, несмотря на этот удар.

"Более того, привыкший к труду и созиданию, народ и на чужбине сумел выстоять. Мы и сегодня гордимся нашими земляками, ставшими Героями социалистического труда в годы, когда были лишены практически всех прав. Чтим память наших фронтовиков, в том числе карачаевцев, прославивших свою малую родину отвагой и подвигами. Их именами названы школы, улицы и населенные пункты не только в нашей стране, но и за рубежом", - добавил Темрезов.

Руководитель КЧР вместе с муфтием республики Исмаил-хаджи Бердиевым в селе Учкекене возложили цветы к мемориалу, посвященному жертвам депортации.

Помимо этого, мероприятия в память о трагических событиях 2 ноября 1943 года состоялись у мемориала жертвам депортации карачаевского народа в Карачаевске.