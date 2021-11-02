Ревнивого мужа, несколько часов пытавшего жену, осудили в Тбилиси

Житель Тбилиси, пытавший жену и избивавший ее родственников, приговорен к девяти годам лишения свободы. Такой приговор, как сообщает прокуратура, вынес Тбилисский городской суд.

В судебном заседании было установлено, что 24 февраля текущего года супруг запер жену дома, чтобы она не общалась с другими мужчинами и не могла самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Затем подсудимый стал пытать и избивать ее, чем занимался на протяжении четырех-пяти часов, чтобы получить признание в "измене".

На этом агрессор не успокоился: он отвез женщину домой к ее родителям, где нанес побои ее отцу и брату, а также сделал выстрел в воздух, пригрозив лишить жизни всю ее семью, передает Sputnik Грузия.

На следующий день преступник был задержан. Обвинение доказало его вину по всем статьям: "семейное насилие", "насилие", "угроза" и "пытки", а то, что все эти преступления были совершены в отношении членов семьи, стало отягчающим обстоятельством.