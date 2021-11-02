Россияне остаются основным турпотоком в Анталью

С начала 2021 года Анталью посетили более 8,6 млн туристов, большинство из них - россияне.

Отметим, турпоток в Анталью в 2020 году из-за пандемии составил всего 3,5 млн человек. В этом году благодаря эффективным мерам профилактики и вакцинации, поток туристов на турецкий курорт значительно вырос. Программа сертификации "Безопасный туризм" способствует притоку отдыхающих как из-за границы, так и из других регионов Турции.

Турпоток в Анталью начал расти после того, как Россия в начале лета сняла ограничения на полеты в Турцию. В ноябре на курорте продолжается турсезон.

С января по октябрь Анталью посетили почти 3,5 млн россиян. Также курорт популярен у украинцев (1,258 млн) и жителей Германии (1,164 млн).