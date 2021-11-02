Стало известно, когда мусульмане России смогут отправиться в Мекку

Паломники из России смогут совершить хадж уже в текущем году, если ВОЗ одобрит российские вакцины от COVID-19. Об этом сообщил председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов.

"Сегодня идут обсуждения того, чтобы открыть возможность хаджа. Буквально на днях мы все с большой надеждой ждем решения ВОЗ о том, чтобы принять наши вакцины, выдать международный сертификат - тогда уже по ним можно будет совершать хадж. Сейчас, если по вакцине вопрос решится в ВОЗ, есть большая вероятность того, что даже в этом году люди смогут посетить Саудовскую Аравию", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время власти Саудовской Аравии ослабили ограничения, поскольку угроза новой вспышки коронавируса в стране отступила после того, как большая часть граждан прошла курс вакцинации.

Напомним, что с 17 августа аэропорты Саудовской Аравии стали работать без каких-либо ограничений. Власти также не требуют соблюдения социальной дистанции для привитых двумя дозами граждан в любых помещениях, в том числе ресторанах и кафе.