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Спасатели вывели из леса отца с пятилетней дочерью в Сочи

Спасатели вывели из леса отца с пятилетней дочерью в Сочи

Сотрудники МЧС помогли заблудившимся в лесу в районе горы Ахун мужчине и пятилетнему ребенку, такое сообщение распространила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.

Отец с дочерью накануне пошли на прогулку в лес в Хостинском районе. Возвращаясь домой с горы по тропе от Орлиных скал примерно в 18.00, мужчина осознал, что потерял дорогу, причем уже практически стемнело, так что он обратился за помощью к специалистам.

Спасатели, задействовав сигнальные средства и мобильную связь, отыскали туристов и вывели их из леса, передает РИА Новости.

Помощь медиков ни отцу, ни дочери не потребовалась.

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