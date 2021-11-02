В США считают, что России повезло иметь такого президента, как Путин

Обозреватели американского портала Fox News прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о необходимости укреплять оборону страны в ответ на действия НАТО.

Как заявил один из читателей, "России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин".

Другой пользователь отметил, что из-за Байдена, демократов, СМИ и корпорациям в США процветает коммунизм, от которого, по его словам, избавились в России. "Будущее за вами, а нам хана", - добавил он.

Анонимный юзер подчеркнул, что доверяет российскому лидеру больше, чем Джо Байдену.

"Президент Путин, не беспокойтесь, Запад подрывает сам себя", — написал читатель под ником joe657.

Напомним, что Владимир Путин, комментируя ситуацию в Черном море с флагманским командным кораблем Mount Whitney, заявил, что на судно можно "быстро посмотреть в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".