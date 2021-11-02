Армянский министр: делимитация и демаркация необходимы и неизбежны

Делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией необходима и неизбежна, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян в парламенте.

Он подчеркнул, что установить точные границы Армении требуется в том числе для обеспечения спокойного развития.

Глава Мининфраструктур также приветствовал идею взять за основу при делимитации и демаркации карты 1920-х годов, передает Sputnik Армения.