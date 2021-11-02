На Ставрополье расширяют коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Число заражений коронавирусом продолжает расти в Ставропольском крае, в связи с этим в регионе будет увеличено число коек для COVID-пациентов.

"В Ставропольском крае удается удерживать загруженность коечного фонда, развернутого для помощи больным с COVID-19, на уровне 92-95%. Однако ежедневный прирост заразившихся продолжается, требуются новые койко-места", - сообщает управление по информполитике аппарата правительства края.

Роддом горбольницы №4 в Ставрополе перепрофилируют под ковидный госпиталь, в нем будет 176 коек, обеспеченных кислородом. Беременных и рожениц будут направлять в два других перинатальных центра.

Дополнительные сто коек развернут также в ковидном госпитале на базе реабилитационного центра на проспекте Кулакова.