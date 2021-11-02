Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в опубликованных во вторник указах.

Зеленский ввел санкции четырьмя указами против 140 физических и 50 юридических лиц. Они касаются лиц, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму, а также голосованием на них жителей ДНР и ЛНР. Ограничения также коснулись сети магазинов Mere, компании Group-IB, регистратора доменных имен Reg.Ru, судостроительного завода "Море" в Феодосии, симферопольского СИЗО № 1, Севастопольского научно-технического центра "Импульс-2", а также трех украинских авиакомпаний: "Хорс", "Камус Эйр" и "Украинско-средиземноморские авиалинии".

Также санкции касаются губернатора Севастополя Михаила Развожаева, лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова и экс-главы ЦИК ДНР Романа Лягина. Под новыми санкциями Киева оказались начальник следственного отдела УФСБ РФ по Крыму и Севастополю Андрей Гиба, член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Крыма Алексей Козырев, старший прокурор отдела гособвинений крымской прокуратуры Анастасия Супряга, судьи Киевского райсуда Симферополя Ирина Кагитина и Алексей Тихопой, судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Роман Сапрунов.