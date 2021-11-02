В Петербурге вырос интерес к вакцинации от COVID-19

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в северной столице значительно возрос интерес к вакцинации от коронавируса.

"В течение последних двух недель мы отмечали явный повышенный интерес к вакцинации. Число жителей, которые вакцинировались ежедневно, составляло в среднем 18-20 тыс. Изменилась ли ситуация с началом текущей недели и введением нерабочих дней, я смогу ответить в следующий раз", - приводит слова чиновника РИА Новости.

Лисовец также выразил надежду, что интерес жителей и гостей Санкт-Петербурга к вакцинации не снизится, несмотря на то, что в минувшее воскресенье число сделавших прививку впервые составило менее 8 тыс человек.

"К сожалению, не все услышали призывы комитета по здравоохранению, правительства города о том, что эти нерабочие дни можно было бы, в том числе, использовать для посещения пунктов вакцинации. В любом случае рассчитываем, что у наших горожан сейчас есть свободное время и наши пункты вакцинации пустовать не будут", - отметил он, уточнив, что Санкт-Петербург не испытывает дефицита противоковидных препаратов.

"Что касается тревог о недостатке вакцин, могу сказать, что тревоги абсолютно беспочвенны. В конце прошлой недели заканчивалась одна из вакцин – это "Спутник Лайт". Вчера получили 100 тыс доз "Спутник Лайт". В городе также имеются запасы "Спутник V". Его запасы позволяют вакцинировать жителей, как минимум до нового года", - подчеркнул Лисовец.

Глава комитета добавил, что сейчас в городе имеется 692 тыс доз от COVID-19. "При том темпе, который мы видели на прошлой неделе, когда у нас первично вакцинировались более 20 тысяч пациентов, то таких доз хватит на несколько месяцев", - заключил чиновник.