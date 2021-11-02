"Газпром" обнулил польский транзит газа и срезал до минимума украинский

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину и Польшу на первый квартал будущего года, говорят результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

Как уточняет "Интерфакс", в целом в 2021 году холдинг отказывается от практики долгосрочного бронирования, подписывая в основном месячные контракты.

Из-за либерализации газового рынка Европы на смену долгосрочным договорам на транзит пришло прозрачное аукционное бронирование: оно дает возможность исключить ненужные издержки за бронирование избыточных мощностей из цены на "голубое топливо". Таким образом, грузоотправители могут осуществлять бронирование исходя из того объема мощностей и того времени, которое им необходимо.

"Оператор газотранспортной системы Украины" разнес возможные мощности по двум маршрутам: 9,8 млн кубометров в сутки было предложено на газоизмерительной станции "Суджа", еще 5,2 млн кубометров в сутки - на ГИС "Сохрановка". Соответственно, оба они оказались невостребованными "Газпромом".

Отметим, что у "Газпрома" остается в силе долгосрочное бронирование украинских мощностей на 40 млрд кубометров, то есть это 109 млн кубометров в сутки.

Что касается Польши, то "Газпром" решил не бронировать на первый квартал мощности польского отрезка газопровода "Ямал-Европа", который может прокачивать до 33 млрд кубометров в год.

Владелец польского 683-километрового участка - совместное предприятие EuRoPol Gaz, им управляет национальный газотранспортный оператор Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на польский транзит истек год назад, после чего мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября прошлого года по сентябрь нынешнего "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, а затем компания осуществляла частичное бронирование на месячных аукционах.