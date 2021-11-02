Мишустин: Россия должна стать "братским соседом" Казахстана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Аскаром Маминым предложил заменить формулировку "иностранные инвестиции" применительно к инвестициям России в Казахстан на инвестиции "братского соседа".

Мамин подчеркнул, что объем прямых иностранных инвестиций из РФ в Казахстан по итогам первого полугодия вырос на 20%.

"Когда Вы говорите о прямых инвестициях иностранных, мне хочется сказать, что Россия в этом смысле, она может, скажем так, в статистическом отчете звучать как "братский сосед", - приводит слова премьера РИА Новости.

Стоит отметить, что глава российского правительства пошутил.