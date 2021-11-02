Ловких охотников за цветметом осудят во Владикавказе

Во Владикавказе окончено расследование необычного уголовного дела по п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В нем говорится, что несколько злоумышленников от 21 до 37 лет, двое из них - уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за такие же преступления, находясь на стройплощадке по улице З. Макаева похитили порядка 100 м силового кабеля с башенного крана, полностью обесточив его.

"Полицейские выяснили, что сообщники, проверив специальным инструментом наличие электрического напряжения, с ловкостью цирковых акробатов взобрались на кран и срезали кабель. После этого они извлекли медь и сдали ее скупщикам металлолома, а вырученные деньги поделили между собой", - пояснили в полиции.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где оно будет рассмотрено по существу. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.