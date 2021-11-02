Мишустин дал оценку товарообороту России и Казахстана

Товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам текущего года выйдет на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

"Объем товарооборота превысил уже $16 млрд. И по итогам года, абсолютно уверен, что мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать", - приводит его слова РИА Новости.

Премьер России подчеркнул, что объем двустороннего товарооборота с января по август нынешнего года увеличился более, чем на треть, по сравнению с прошлым годом.

Мамин в свою очередь отметил большой имеющийся потенциал, который необходимо реализовывать и дальше.

"Уверен, что до конца года мы выйдем с вами на объем торговли более, чем $20 млрд. Все возможности для этого имеются", - добавил глава правительства Казахстана.