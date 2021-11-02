Нелегалы штурмовали Финляндию из Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области задержали 13 иностранцев, они пытаться незаконно пересечь границу с Финляндией, сообщает во вторник пресс-служба погрануправления ФСБ по региону.

"За истекшую неделю пресечено пять попыток незаконного пересечения государственной границы РФ 13 иностранными гражданами, среди которых выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик", - уточнили в ФСБ.

Нелегалы рассказали, что искали "лучших условий жизни" в Финляндии, при них найдены рюкзаки с теплыми вещами и продуктами, они планировали ночевать на открытой местности.

Один из иностранцев заключен под стражу, возбуждено дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ», остальные нелегалы оштрафованы и будут принудительно выдворены из России с закрытием въезда на пять лет.

За октябрь незаконно пересечь российско-финскую границу в Ленобласти пытались более 600 человек.