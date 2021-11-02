В России подорожают продукты

Центробанк РФ сообщил о возможном росте цен на продукты. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора докладе о денежно-кредитной политике.

В документе отмечается, что сроки уборки урожая были сдвинуты из-за неблагоприятных погодных условий. В третьем квартале объем выпуска сельскохозяйственной продукции сократился на 5,6% относительно среднего за второй квартал 2021 года. По прогнозам ЦБ, плохой урожай приведет к росту цен в первом полугодии следующего года.

Напомним, что в октябре инфляция ускорилась до 7,78% при целевом показателе в 4%. Глава Банка России Эльмира Набиуллина отмечала, что нынешняя ситуация на мировых рынках и рост на продукты сильно сказались на увеличении темпов инфляции. До конца года ЦБ ожидает рост цен на уровне 7,4-7,9%. Для компенсирования усиления проинфляционных факторов 22 октября была поднята ключевая ставка до 7,5%.