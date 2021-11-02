Дипломат: Россия еще может вернуть скифское золото

Российская сторона может обратиться в кассационный суд, чтобы оспорить решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине и вернуть его в Крым, заявил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

"Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - цитирует его ТАСС.

Дипломат пояснил, что апелляционный суд ранее принял полностью политически мотивированное решение, проигнорировав тот бесспорный факт, что эти экспонаты - неотъемлемая часть культурно-исторического наследия народов Крыма.

Шульгин добавил, что случившееся может стать "очень опасным прецедентом" для контактов между музеями России и Нидерландов.