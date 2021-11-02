На Москву опустился туман (фоторепортаж)

Опустившийся вчера на российскую столицу густой туман снизил видимость на дорогах до нескольких метров, отменил десятки авиарейсов. Был объявлен желтый уровень опасности. И без того пребывающие в напряжении, вызванном ограничительными коронавирусным мерами, москвичи чуть было не уверовали в конспирологические теории об искусственном происхождении тумана, напускаемого при помощи распылителей. Но синоптики объяснили, что причиной скопления в воздухе мельчайших частичек воды стал резкий перепад температур.