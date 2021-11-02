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На Москву опустился туман (фоторепортаж)

Опустившийся вчера на российскую столицу густой туман снизил видимость на дорогах до нескольких метров, отменил десятки авиарейсов. Был объявлен желтый уровень опасности. И без того пребывающие в напряжении, вызванном ограничительными коронавирусным мерами, москвичи чуть было не уверовали в конспирологические теории об искусственном происхождении тумана, напускаемого при помощи распылителей. Но синоптики объяснили, что причиной скопления в воздухе мельчайших частичек воды стал резкий перепад температур.

На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)
На Москву опустился туман (фоторепортаж)

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