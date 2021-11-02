Оппозиция бойкотирует парламент Грузии из-за Саакашвили

Оппозиционная фракция "Лело - партнерство для Грузии" намерена полностью бойкотировать работу парламента в связи с состоянием здоровья голодающего бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявила на брифинге член фракции Саломе Самадашвили.

"Фракция "Лело - партнерство для Грузии" заявляет, что мы, пользуясь правом, которое предоставлено нам конституцией и регламентом [парламента], больше не будем принимать участие в работе пленарных сессий парламента, пока власть не будет адекватно заботиться о здоровье Михаила Саакашвили и не нейтрализует все опасности, которые могут угрожать его жизни", - приводит ее слова ТАСС.

У "Лело - партнерство для Грузии" всего семь депутатских кресел в 150-местном грузинском парламенте. У самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" 31 мандат. От правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в парламенте заседают 84 депутата.