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Американец заболел коронавирусом и заразил им всех своих питомцев

Американец заболел коронавирусом и заразил им всех своих питомцев

В США ученые описали первый случай заражения домашних животных коронавирусом от своего хозяина.

В штате Аризона 28-летний непривитый мужчина в марте этого года сделал тест на коронавирус, почувствовав недомогание. Тест дал положительный результат. Через десять дней выяснилось, что мужчина заразил вирусом и своих питомцев - кота и собаку. Животные переболели бессимптомно.

Установить, кот или собака первыми подхватили болезнь, не удалось.

"За последние полтора года было получено много доказательств тому, что животные вполне реально могут заразиться коронавирусом. COVID-19 у собак и кошек не всегда проявляется симптоматически, но риск есть", - отметила эпидемиолог Хейли Ягл.

Кошки переносят коронавирус тяжелее, чем собаки, но риск развития болезни с симптомами для животных низок.

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