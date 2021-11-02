ИГИЛ совершил атаку на госпиталь в Кабуле
В столице Афганистана боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ атаковали госпиталь, сообщает местное агентство Bakhtar.
По информации агентства, один из террористов подорвал себя на входе в госпиталь, еще несколько боевиков ворвались в здание и оказывают сопротивление "Талибану" (запрещено в РФ).
Ранее представитель движения Билал Карими подтвердил, что террористическая группировка проникла в госпиталь, а также рассказал о двух взрывах в городе.
По меньшей мере 15 человек погибли и 34 получили ранения
В настоящее время идут столкновения боевиков с талибами.