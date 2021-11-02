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Пираты напали на танкер Ирана в Аденском заливе

Пираты напали на танкер Ирана в Аденском заливе

ВМС Ирана накануне отбили атаку пиратов на танкер с нефтью в Аденском заливе, об этом пишут иранские СМИ.

Как передает Tasnim, судно шло в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, держа путь в Красное море, когда пираты на четырех кораблях (по 6 человек на каждом) попытались взять его на абордаж.

Однако военные ответили преступникам предупредительными выстрелами, и те ретировались.

Напомним, 16 октября в Аденском заливе пираты на пяти скоростных катерах также пошли в атаку на иранский танкер, но получили отпор и сбежали.

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