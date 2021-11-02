Кочарян заболел коронавирусом?

Судебное заседание по уголовному делу в отношении одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Армении Роберта Кочаряна снова перенесли. Об этом сообщают СМИ.

На сей раз один из родственников подсудимого, с которым тот контактировал, заболел коронавирусом.

Адвокат Айк Алумян заявил, что Кочарян сдал ПЦР-тест, у него уже появились некоторые симптомы, передает Sputnik Армения.

В связи с этим заседание перенесено на 9 ноября.

Напомним, Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, еще один фигурант того же дела, экс-вице-премьер Армен Геворкян - в отмывании денег.