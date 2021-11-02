Водители "скорых" забастовали в Ереване

Водители 6-й подстанции "Скорой помощи" в Ереване устроили забастовку: они отказываются выезжать на вызовы, пока к ним на переговоры не придут уполномоченные официальные лица. Об этом пишут СМИ.

Как сообщает Sputnik Армения, забастовщики требуют повысить им зарплату.

По словам одного из водителей, в последние месяцы они вдвое чаще выезжают на вызовы (30 вместо нормативных 17), зарплата при этом не изменилась: около $24 в сутки и $210 в месяц.

Трудиться на второй работе, говорят сотрудники, при такой нагрузке невозможно.

С утра водители не выезжают на вызовы, делая исключение только для крайне тяжелых пациентов. Они ждут встречи с чиновниками из мэрии и руководством.