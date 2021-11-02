Рассеивание тумана в Москве перенесено на поздние сроки

Туман, накрывший Москву вечером 1 ноября, полностью рассеется только к 21:00, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погода в центре, на севере и северо-западе столицы улучшится после 13 часов дня, но в южной части города туманы задержатся на длительное время.

"На юге и ближайших окрестностях за МКАДом туманы сохранятся до 15 часов, как минимум. А до 17-18 часов туманы будут держаться на юго-западе, в примкадье и ближайшем Подмосковье в направлении Внуково, там туманы будут 200-900 м. После чего к позднему вечеру, к 21 часу, замутненность атмосферы сойдет на нет", - приводит слова Тишковца РИА Новости.