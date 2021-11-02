Конкурс "Супермодель-2021" выиграла сельская школьница из Казахстана

В Сочи прошел международный конкурс юных моделей "Супермодель-2021", главный приз завоевала восьмилетняя Мариям Ишангалиева.

Девочка живет в селе Коптогай в Атырауской области Казахстана. Ей удалось обойти соперниц из 25 стран мира.

Ученица третьего класса выбрала для конкурса дефиле национальный костюм под кюй "Адай", также она хорошо показала себя на этапах "визитная карточка" и "творчество".

Для Мариям Ишангалиевой эта победа не стала первой, ранее юная модель уже участвовала в различных конкурсах красоты.