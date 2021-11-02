Пенсии и пособия россиян скорректируют в соответствии с инфляцией

В обсуждении проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будет учтено повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому, сообщила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

"Индексация пенсий в 2022 году будет выше базового уровня инфляции, на это уже заложены средства в бюджете. Повышение может быть выше базового уровня в 4,4% на 1,3-1,5%", - рассказала Перминова, передает РИА Новости.

Вместе с тем глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что ко второму чтению проекта бюджета продолжит работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета, чтобы это было максимально приближено к фактическому, - добавила сенатор.

Напомним, Росстат ранее сообщил о сокращении пенсий в сентябре на 1,8% в годовом выражении. В ведомстве также отметили, что реальные пенсии россиян на фоне высокой инфляции обесцениваются уже восемь месяцев.