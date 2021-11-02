Онлайн-перепись в России продлили до 14 ноября

Россияне смогут принять участие в переписи населения до 14 ноября включительно.

Всероссийская перепись населения онлайн продлена на неделю, рассказал замглавы Росстата Павел Смелов.

"Мы видим, что в связи с ограничительными мерами нарастает популярность этой услуги, мы решили продлить перепись на портале "Госуслуги" до 14 ноября", - сообщил представитель Росстата.

Напомним, перепись проходит в России с 15 октября.

"На данный момент мы уже успели переписать более 63% населения, это около 90 млн человек", - добавил Смелов.

Участие в переписи онлайн приняли 20 млн россиян, воспользоваться услугой переписи можно самостоятельно на портале "Госулуги".