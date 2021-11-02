Транспорт Ростова будет работать на трех уровнях

В скором времени в Ростове-на-Дону заработает трехуровневая сеть городского общественного транспорта, - рассказал директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

В соответствии с предложением разработчиков программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города в нем будет функционировать скоростной магистральный, обычный магистральный и подвозящий транспорт.

"В качестве скоростного магистрального транспорта будет создана сеть линий внутригородского легкого рельсового транспорта, основанная на трансформации существующей трамвайной системы города, со скоростными участками и перспективой дальнейшего развития", - рассказал Ермашов, передает "АиФ-Ростов".

Это предполагает организацию работы сети из четырех маршрутов – по два с севера на юг и с запада на восток.

В роли обычного магистрального транспорта выступят маршруты автобусов и троллейбусов, которые будут ходить по выделенным полосам, а также участки трамвая "традиционной" архитектуры.

Что касается "подвозящих" маршрутов, то это будет в основном безрельсовый транспорт, который будет подвозить пассажиров к линиям рельсового транспорта, - поведал директор городского Дептранса.