Песков ответил, планируется ли в России продление нерабочих дней

Возможное продление нерабочих дней в России после 7 ноября прокомментировал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию", - отметил представитель Кремля.

Ранее появились слухи, что "локдаун" в России продлится и после 7 ноября.

Песков указал, что региональные власти "обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона".

В Новгородской области приняли решение продлить период нерабочих дней еще на неделю. Власти Ульяновской области также не исключают продления данного режима.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 39 тыс случаев коронавируса, что немного меньше, чем в предыдущие дни, однако смертность установила очередной рекорд - скончались 1 178 пациентов.